Le prime parole di Guido Crosetto dopo il ricovero: «Onorato dell’ondata di affetto, lo conserverò per sempre»

Torna a farsi sentire Guido Crosetto, ricoverato da ieri all’ospedale San Carlo di Nancy a Roma, per una lieve pericardite. Il ministro della Difesa non è ancora stato dimesso, ma oggi ha pubblicato un messaggio sui social per rispondere all’ondata di affetto e solidarietà ricevuti nelle scorse ore. «Vorrei ringraziare, con tutto il cuore, tutte le persone, amiche, conosciute o sconosciute, che mi hanno mandato messaggi privati, via social od in altri modi, per l’amicizia, la vicinanza e l’affetto. Spero di conservarlo sempre. Ne sono stato colpito ed onorato», scrive su X Crosetto. Il ministro si era presentato al pronto soccorso la sera del 12 febbraio, dopo aver accusato un «perdurante dolore al petto». Gli esami a cui è stato sottoposto, ha fatto sapere ieri la Difesa, «hanno evidenziato una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci». Già ieri il ministero aveva assicurato che le condizioni di salute di Crosetto erano buone.

Foto di copertina: ANSA/Angelo Carconi | Il ministro alla Difesa Guido Crosetto durante “Atreju”, la manifestazione politica organizzata da Fratelli d’Italia (Roma, 16 dicembre 2023)

