Rai, il bacio gay nella fiction “Gloria” è censurato? No, non sono due bollini neri quelli sulla faccia degli sposi ma un cappello – Il video

Dopo Domenica In rischiava di scoppiare un altro caso in casa Rai. Stavolta lo sdegno, che sta montando sui social, riguarda la clip di backstage della fiction Gloria, con protagonista Sabrina Ferilli. Mentre Ferilli presenzia a un matrimonio omosessuale, il momento del bacio tra i due sposi, nelle immagini ancora disponibili su RaiPlay (minuto 2.16 circa), sembra censurato con delle ombre nere sulle facce degli attori. In realtà, spiegano fonti a Open, si tratterebbe del cappello militare di Luca Argentero che copre il suo volto e quello dello sposo proprio dopo aver detto sì.

La fiction è stata presentata ieri alla stampa. Lanciata anche durante il Festival di Sanremo, Gloria, con Sabrina Ferilli andrà in onda lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 febbraio in prima serata, su Raiuno. L’opera è realizzata da Fausto Brizzi, regista anche dello spot “Liguria da baciare” uscito nelle pause pubblicitarie del Festival di Sanremo. Anche lì, tra le tante coppie innamorate, c’erano due ragazze che si baciavano sul muretto del lungomare. Qui alcune lamentele in rete. A ingannare forse lo stacco immagine che non ha permesso di veder meglio il cappello arrivare sulla faccia dei novelli sposi.

