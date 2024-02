Sangiovanni si ferma: rimanda l’uscita dell’album e cancella la data al Forum di Assago: «Non ho le energie fisiche e mentali in questo momento»

«Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è». Inizia così, con un lungo post su Instagram l’annuncio del cantante Sangiovanni ai suoi fan. «Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo», spiega, precisando che «a volte bisogna avere il coraggio di fermarsi». «L’uscita del mio album ‘privacy’ e il concerto al forum di Assago del 5/10 sono rimandati. Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto preacquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso, i dettagli sono tutti nelle storie», spiega l’artista. Sangiovanni ha partecipato al Festival di Sanremo e con il brano “Finiscimi” è arrivato penultimo.

«Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante», aggiunge precisando che «non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza)». E infine: «Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima. Vi voglio bene».

«Forza Sangio, con calma e con i tuoi tempi, prenditi cura di te», commenta sotto al post la collega Francesca Michielin (a cui di recente le hanno asportato un rene). «Forza bello mio», aggiunge Emma Marrone. Tanti i cuori, da Fred De Palma ad Andrea Delogu. Tanti i fan che mandano un abbraccio virtuale. E infine Madame: «Torna a splendere fratellino, ti aspettiamo per tutto il tempo che ti serve».

