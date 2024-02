Dargen D’Amico non torna a Domenica In? L’invito di Mara: «Lo aspetto». Ma lui non figura negli ospiti della prossima puntata

Il comunicato c’è, la lista dei cantanti pure, il salotto è sempre lo stesso. Quello di zia Mara, a Domenica In. Ma un nome manca all’appello: quello di Dargen D’Amico, bloccato la scorsa domenica dalla conduttrice in studio mentre parlava del dramma dei migranti. Per questioni di scaletta ribadisce lei e gli autori, tanto che l’artista sarebbe stato invitato a tornare proprio per il 18 febbraio. Non senza polemiche. Peccato però che non figuri tra gli ospiti. Forse si tratta di aspettare una conferma all’ultimo minuto ma la prossima puntata di Domenica In si aprirà con i Ricchi e Poveri «che si esibiranno con il brano “Ma non tutta la vita”, oltre a raccontare le loro tante partecipazioni» al Festival di Sanremo. A seguire, Nek e Francesco Renga, Mr. Rain e Il Tre. Poi sarà il turno di Gigliola Cinquetti, Sabrina Ferilli che con Sergio Assisi per presentare la serie tv “Gloria” e il cast di “Mare Fuori 4”.

Cosa è successo tra Mara Venier e Dargen D’Amico

La scorsa domenica Dargen, che già dal palco del Festival di Sanremo aveva lanciato un appello per il «cessate il fuoco» a Gaza, rispondendo a una domanda rivoltagli da uno dei giornalisti in studio ha parlato di immigrazione. «Quello che gli immigrati immettono nelle casse dello Stato per pagarci le pensioni è più di quello che spendiamo per l’accoglienza. Queste sono statistiche che andrebbero raccontate», ha detto l’artista. Ma subito la conduttrice l’ha interrotto bruscamente: «Qui è una festa. Parliamo di musica!». Il cantante ha replicato: «Quando mi fanno una domanda non riesco a non rispondere». Venier però glissa: «Figurati non devi scusarti. È che sono domande importanti e a cui bisogna rispondere in maniera dettagliata, ma oggi il tempo non ce lo abbiamo». Questa domenica lei lo avrebbe garantito. Ma forse l’invito non è stato accettato.

"Quello che gli immigrati immettono per pagarci la pensione è più di quello che spendiamo per l'accoglienza"



"Però qui è una festa, si parla di musica"



Poi in sottofondo "Mi mettete in imbarazzo, non vi faccio parlare più perchè non è questo il momento" #domenicain #Sanremo2024 pic.twitter.com/MXZMOBWnhY — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 11, 2024

Leggi anche: