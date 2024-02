Sondaggio Swg, Meloni e Schlein in risalita. Conte e Salvini si allontanano: i dati dell’ultima settimana

Recupera terreno Fratelli d’Italia nell’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni sale dello 0,3% e si riporta al 28,2%. Segue il Pd di Elly Schlein al 20,1%, guadagnando quasi mezzo punto in una settimana. Di contro perde consensi il M5s (-0,4%), ora al 15,3%. In discesa anche la Lega (-0,3%) ora all’8%. Flessione negativa anche per Forza Italia al 7,1%. Lieve ripresa per Verdi e Sinistra al 4,3%, mentre Azione cala al 4,2%.

Negli ultimi sette giorni risale Italia Viva, ora al 3,3%. Perde un decimo di punto +Europa al 2,4%. In discesa anche Italexit per l’Itali all’1,5% e Unione popolare all’1,4%. Democrazia sovrana e popolare sale all’1,3%, mentre resta stabile Sud chiama Nord all’1%.

