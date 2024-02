Tina Rispoli: l’ascesa e la caduta della vedova del boss che ha sposato Tony Colombo ed è entrata in affari con la camorra

Immacolata Rispoli detta Tina non è stata soltanto una vedova di camorra. Anche se suo marito Gaetano Marino è stato ammazzato. Con il primo matrimonio è entrata a far parte del clan dei McKay, ovvero da quello fondato dal padre di Marino e di suo fratello Gennaro, Crescenzo. E da questo ha ricavato un grande patrimonio in denaro. Beni che il marito aveva accumulato nella militanza nel clan Di Lauro. E che le sono serviti per impegnarsi nell’associazione a delinquere. Ma anche per aiutare il ragazzo pieno di debiti che poi ha sposato: il cantante neomelodico Tony Colombo. Soprattutto, gestiva tutto in solitaria. Senza rendere conto delle scelte ai fratelli Vincenzo e Raffaele.

Il tribunale del riesame

È l’ordinanza del tribunale del riesame a contenere la rivelazione del collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino. Il quale sostiene che sia lei adesso il capo del clan Marino. «Rispoli sarebbe diventata un punto di riferimento economico per gruppi criminali con problemi di liquidità», secondo le relazioni degli investigatori sulle parole del pentito. Il suo arresto risale allo scorso ottobre. «So che Tony Colombo venne picchiato dai fratelli Rispoli dopo che la relazione con Tina divenne ufficiale. Perché Tina iniziò a finanziare Colombo e non più i fratelli», ha rivelato ancora Tamburrino. E a Secondigliano c’è chi dice che è Colombo ad essere diventato il signor Rispoli. Tina salda tutti i debiti del cantante. Gli regala anche uno studio di registrazione. Poi cominciano i prestiti ad usura.

Le sigarette

Tina così riesce a fare ancora più soldi. E un giorno decide di entrare in affari con il clan Di Lauro. Al quale fornisce i denari necessari per avviare un traffico di sigarette. E di produrne falsificando i marchi. È un altro grande affare della vedova del Boss. Quello in cui sembra riuscire a dimostrare di avere anche fiuto. Ma sarà proprio quell’affare a portarla in carcere.

