Biella, consigliera (e candidata Pd) lascia la seduta per allattare. La Lega: «Non può fare il primo cittadino». Scoppia la polemica – Il video

Due giorni fa Marta Bruschi, la candidata sindaco del Pd a Biella, si è assentata per alcuni minuti dall’aula del consiglio comunale per allattare la sua bambina. Il gesto però è stato strumentalizzato dal capogruppo della Lega a Palazzo Oropa Alessio Ercoli che in seduta ha dichiarato: «Mi stupisce il fatto che il capogruppo del Pd e candidato sindaco Marta Bruschi alle 21.30 non sia più in aula a discutere le ultime due delibere. Mi chiedo come farà a fare il sindaco». Una frase che ha scatenato la polemica politica, con il Pd che si è schierato dalla parte della neomamma. «Ecco chi sono – sottolineano i dem alla Camera dei Deputati postando le immagini su Instagram – parlano tanto di famiglia e attaccano violentemente una donna perché si prende cura della propria figlia. E arrivano a dirle che, per questo, “non può fare il sindaco“. Una scena ripugnante. Forza Marta».

