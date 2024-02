Disertore russo assassinato in Spagna, i servizi segreti non hanno dubbi: «Ucciso da sicari inviati da Mosca»

L’omicidio del pilota russo Maxim Kuzminov, che nell’agosto del 2023 disertò l’esercito del Cremlino e atterrò con il suo elicottero in una base aerea ucraina, secondo i servizi spagnoli di intelligence non lascia spazio a dubbi. Ci sarebbe Mosca dietro l’assassinio avvenuto pochi giorni fa a Villajoyosa (Alicante): l’azione sarebbe stata portata a termine tramite sicari giunti in Spagna dall’estero. Lo affermano fonti dell’intelligence iberica citate oggi dai giornali locali. Se per i servizi segreti è assodato il mandante, dubbi rimangono sugli esecutori materiali: non è ancora chiaro se l’agguato sia stato opera del servizio segreto estero (Svr) – il cui capo Sergej Naryshkin ha definito la vittima «un criminale traditore» e «un cadavere morale» – o di quello federale di sicurezza (Fsb, erede del Kgb), o del servizio militare di intelligence (Gru).

Una risposta decisa

Più cautela ha manifestato invece sin qui il governo spagnolo, che attende gli esiti dell’inchiesta condotta dalla Guardia Civile. Fonti diplomatiche hanno però già sottolineato che l’assassinio di Kuzminov rappresenta un fatto «gravissimo», e che l’eventuale coinvolgimento delle autorità russe comporterà «una risposta decisa» da parte della Spagna. Anche se la notizia della morte di Kuzminov è emersa solo i questi giorni, il delitto sarebbe stato commesso una settimana prima, lo scorso 13 febbraio, in un garage di Villajoyosa, località turistica sul versante mediterraneo in provincia di Alicante dove vive una comunità si 17.500 cittadini russi. Il pilota non viveva con la protezione, nonostante la minaccia di vendetta da parte di Mosca che pesava su di lui. Aveva però documenti falsi a nome di un cittadino ucraino di 33 anni. Secondo le fonti citate dai quotidiani spagnoli, i servizi segreti locali non erano stati ufficialmente informati del suo arrivo nel dicembre scorso.

Leggi anche: