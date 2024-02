Maxim Kuzminov, il pilota russo che disertò dall’esercito di Mosca e atterrò in Ucraina è stato trovato morto in Spagna

Il pilota russo Maxim Kuzminov, che nell’agosto del 2023 disertò l’esercito del Cremlino e atterrò con il suo elicottero in una base aerea ucraina, è stato trovato morto in Spagna. La notizia della sua scomparsa era stata diffusa inizialmente solo da alcuni media russi, ma è stata confermata poi anche da Andriy Yusov, portavoce dei servizi di intelligence militare ucraina. Secondo quanto riportano alcuni media esteri, Kuzminov è morto lo scorso 13 febbraio dopo essere stato colpito da almeno cinque colpi di arma da fuoco. Il suo cadavere è stato trovato in un parcheggio sotterraneo nel comune di Villajoyosa, nella provincia di Alicante, in Spagna. A commentare la notizia della scomparsa del 33enne è anche Serghei Naryshkin, capo dell’intelligence esterna russa, che ha definito Kuzminov «un traditore e criminale che è diventato un cadavere morale già al momento in cui pianificava il suo delitto sporco e terribile».

Foto di copertina: EPA | Il pilota russo Maksym Kuzminov durante una conferenza stampa a Kiev, in Ucraina (5 settembre 2023)

