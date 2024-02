Gli insulti di Biden a Putin: «Un folle figlio di p…»

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito Vladimir Putin un «folle figlio di puttana» durante una raccolta fondi a San Francisco. Biden ha parlato della minaccia di un conflitto nucleare di cui secondo la Casa Bianca dobbiamo «preoccuparci», ma ha anche aggiunto che l’emergenza per l’umanità rimane il clima. «È il clima. Abbiamo un figlio di puttana pazzo come quel tipo di Putin e altri e dobbiamo sempre preoccuparci del conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima», ha detto a un gruppo di donatori.

Non è la prima volta che Biden usa l’espressione “Son of a bitch”. Nel gennaio 2022, ricorda l’agenzia di stampa Reuters, ha usato lo stesso termine nei confronti di un giornalista di Fox News. Biden tende a essere sopra le righe durante le raccolte fondi elettorali. Negli ultimi mesi se l’è presa con il governo della Cina, i Repubblicani e Israele per il bombardamento della Striscia di Gaza. La settimana scorsa Biden ha accusato Putin e «i suoi scagnozzi» della morte dell’oppositore Alexei Navalny. «Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma non c’è dubbio che la morte di Nalvany sia stata una conseguenza di qualcosa che Putin e i suoi scagnozzi hanno fatto», ha detto dopo l’annuncio del decesso in carcere. Il Cremlino ha negato coinvolgimenti nella morte di Navalny e ha rispedito le accuse al mittente a Washington.

Biden ha annunciato un pacchetto di sanzioni contro la Russia per la morte di Navalny e la guerra in Ucraina. Donald Trump ha invece espresso ammirazione per Putin durante il suo mandato alla Casa Bianca. Di recente invece si è paragonato proprio a Navalny, lasciando sottintendere che entrambi sono perseguitati dal sistema giudiziario.

