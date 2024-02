L’audio della madre di Navalny contro Yulia Navalnaya è falso

Un messaggio audio che sarebbe stato inviato dalla madre di Alexei Navalny alla moglie dell’oppositore del presidente russo Vladimir Putin, morto il 16 febbraio a Kharp, città russa oltre il circolo polare artico in cui è situata la prigione di massima sicurezza in cui il dissidente politico scontava una pena per «estremismo». Nell’audio, la madre del dissidente accusa la moglie di non averlo veramente sostenuto, non essendo andata a trovarlo nella prigione artica, preferendo invece sfilare sui «tappeti rossi» che le istituzioni occidentali avrebbero steso per lei. In realtà, l’audio in cui la madre di Navalny accusa Yulia Navalnaya è falso, molto probabilmente generato con l’intelligenza artificiale. Inoltre, c’è una ragione per cui Navalnaya non è tornata in Russia a trovare il marito, e la veridicità dell’audio è stata smentita dagli stessi canali russi che lo avevano condiviso. Vediamo tutto nel dettaglio.

Per chi ha fretta:

La trascrizione dell’audio è stata molto condivisa sulle piattaforme social.

L’audio è molto probabilmente generato con l’intelligenza artificiale.

La veridicità dell’audio è stata smentita dagli stessi canali russi che lo avevano condiviso.

È vero che Navalnaya non ha visitato Navalny dal 2022 in avanti, ma solo perché se fosse andata in Russia sarebbe stata arrestata.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge il seguente testo, accompagnato da un file audio in lingua russa, che sarebbe appunto il messaggio inviato da Lyudmila Navalnaya a Yulia Navalnaya.

Diversi media russi hanno pubblicato un appello della madre di Alexei Navalny alla moglie. La madre di Navalny accusa Yulia Navalnaya di non aver mai visitato il marito in carcere nei due anni di detenzione, nonostante non vi sia alcun divieto di ingresso per lei in Russia, non sia ricercata dalla polizia e non sia stato aperto alcun procedimento penale contro di lei in Russia. Lyudmila Navalnaya incolpa Yulia anche del fatto che è stata lei a costringere Alexei Navalny, appena uscito dal coma mentre era in Germania, a recarsi in Russia. L’appello solleva anche la questione dell’eredità e della divisione della famiglia Navalny. Di fatto, dice la madre di Navalny, Yulia e Alexei non vivono più insieme dalla primavera del 2021. Qui sotto la trascrizione integrale dell’appello di Lyudmila Navalnaya: “Cara Yulia Borisovna Abrosimova [nome da nubile di Yulia Navalny – n.d.a.] ora voglio rivolgermi a Lei. Lei ha visto mio figlio per l’ultima volta nel Febbraio 2022. Non Le è stato vietato di entrare in Russia, non è stato aperto alcun procedimento penale contro di Lei, ma in due anni non è mai venuta a trovarlo. In realtà, dalla primavera del 2021, Lei non è più sposata con mio figlio e appare in pubblico con altri uomini. È stata Lei a costringerlo a venire in Russia quando era appena uscito dal coma e non aveva una buona capacità di giudizio. Ha costretto Alexei a cedere a Lei il suo intero patrimonio. Lei ha persino diseredato il Suo figlio, che per questo motivo non parla più con Lei. Lei ha persino condizionato la Sua figlia contro Suo figlio. Per me è stato strano e incomprensibile vederla sorridere alla conferenza di Monaco, poche ore dopo la morte di Alexei, mentre parlava in suo nome. Lei si è appropriata della sua voce dopo la sua morte. Lei non si è fermata nemmeno per decenza, non ha nemmeno osservato il lutto. Lei ha subito corso a speculate sulla sua morte. Lei è una persona spregevole e bassa. La disprezzo e Le proibisco di speculare sul nome di mio figlio, di abusare del suo mio figlio.

La foto fuori contesto

Lo stesso testo circola anche associato a un fotomontaggio usato per sostenere che la moglie di Navalny, dalla morte del marito abbia già iniziato a frequentare un altro uomo. Oltre al fotomontaggio, circola una foto di lei con l’uomo in quella che sembra una spiaggia. In realtà, l’insinuazione è infondata, dato che la foto utilizzata risale al 2021 e l’uomo è un sostenitore di Navalny noto alla famiglia.

L’articolo dubitativo sulla stampa russa

Innanzitutto, secondo i post su Facebook, l’audio sarebbe stato diffuso «dai media russi». Tuttavia, una ricerca delle parole chiave «appello madre Navalny Yulia Navanaya» e «messaggio audio madre Navalny Yulia Navanaya» in russo – rispettivamente «обращение к маме Навального Юлии Навальной» e «аудиопослание маме Навального Юлии Навальной» – produce pochissimi risultati attinenti sulle maggiori testate russe presenti anche online.

L’unico pezzo che mentre viene scritto questo articolo ha trattato la questione appare su Zen, un aggregatore di notizie russo di proprietà del social network VK. A scrivere l’articolo è un individuo che si identifica come Shevkin A.V, noto sulla piattaforma come «l’Osservatore». Sebbene sia aderente alla propaganda russa – tanto da definire Yulia Navalnaya «un nuovo progetto politico dell’occidente per destabilizzare la Russia» – l’articolo tratta l’audio e il presunto appello in maniera dubitativa. Conclude poi sostenendo che le informazioni contenute nell’audio e nei post su Facebook «potrebbero essere false». L’Osservatore ha detto bene, perché l’audio in cui la madre di Navalny accusa Yulia Navalnaya è falso.

La smentita dei media russi

Dove il presunto appello è circolato molto è su Telegram, lì e su VK era stato condiviso il 22 febbraio dal canale di Tsargrad TV, emittente televisiva russa nota per le inclinazioni pro-Cremlino e vicine alle posizioni della Russia ortodossa. Lo stesso giorno al Tsagrad ha poi smentito le informazioni contenute nell’audio. A diffondere il contenuto era stato anche il giornalista russo Maxim Kononenko, ma anche lui si è poi scusato spiegando che le informazioni erano false. Scrive Tsargrad:

“L’appello della madre di Navalny” a Yulia Navalnaya si è rivelato falso. Lo abbiamo pubblicato con grandi dubbi. Molti canali hanno presentato questo appello come un fatto perché la credibilità è stata generata dal fatto che gli eventi elencati nell’“appello” erano fatti nei confronti dei quali la stessa vedova di Navalny non aveva avuto nulla da obiettare. Potrebbe apparire un simile appello? Decisamente sì. Il comportamento di Navalnaya ha causato a lungo sconcerto anche tra i fan del prigioniero stesso. Invece di venire alla colonia almeno un paio di volte, Yulia ha preferito camminare sul tappeto rosso degli Oscar; Invece di cercare di aiutare il marito insieme agli avvocati, presentando ricorsi e proteste, Yulia ha preferito farsi fotografare sullo sfondo delle onde con Chichvarkin*. Quindi non sorprende che tutto ciò alla fine possa causare indignazione nella madre di Navalny.

Perché Yulia Navalnaya non è andata a trovare Navalny

Corrisponde al vero dire che Navalnaya e Navalny non si vedevano dal febbraio 2022, quando si incontrarono a una delle molte udienze a cui il dissidente ha dovuto partecipare negli anni. Come mai? Dopo il suo avvelenamento più famoso, quello del 2020, la coppia visse per qualche tempo in Germania, fino al ritorno, nel 2021, di Navalny in Russia, dove venne prontamente arrestato. All’epoca, Russia Today, canale di informazione russo per stranieri in mano al Cremlino riportò, come ricorda il Washington Post, che se anche la moglie avesse messo piede nel Paese, avrebbe fatto la stessa fine del dissidente.

L’audio generato con l’intelligenza artificiale

Il presunto audio, infine, presente i classici segni di quelli generati con un sintetizzatore vocale. Strumenti che con l’ingresso dell’intelligenza artificiale sono ora in grado di imitare con vari livelli di accuratezza il timbro vocale di chiunque, purché venga dato loro in pasto sufficiente materiale su cui apprendere. Qui è possibile vedere un video pubblicitario di uno di questi servizi in cui vengono imitate le voci clonate (si parla di “voice cloning”) di Barack Obama, Joe Rogan, Steve Jobs e altri noti personaggi. Tendenzialmente, maggiore è la quantità di materiale audio su cui l’intelligenza artificiale può allenarsi, e migliore sarà il risultato finale.

La madre di Navalny non ha certo una presenza online forte e nutrita come quella dei personaggi usati nella pubblicità. E in effetti, nell’audio della madre di Navalny sono presenti sbavature. La voce cambia di volume e di tono, assume un suono metallico.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Si confronti la voce nel post Telegram che diffonde l’audio falso con quella nel tweet di Yulia Navalnaya. L’audio fake:

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Conclusioni

Circola un presunto messaggio audio in russo in cui la madre di Navalny accusa Yulia Navalnaya di aver lasciato solo l’oppositore di Putin. La trascrizione dell’audio è stata molto condivisa sulle piattaforme social. In realtà l’audio in cui la madre di Navalny accusa Yulia Navalnaya è falso, molto probabilmente generato con l’intelligenza artificiale. La veridicità dell’audio è stata smentita dagli stessi canali russi che lo avevano condiviso. È vero che Navalnaya non ha visitato Navalny dal 2022 in avanti, ma solo perché se fosse andata in Russia sarebbe stata arrestata.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: