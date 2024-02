No! Questa foto di Yulia Navalnaya con un fantomatico amante è falsa

A seguito della morte di Alexei Navalny, la macchina della propaganda russa ha iniziato a prendere di mira Yulia Navalnaya, vedova dell’oppositore di Vladimir Putin. L’obiettivo è quello di far passare la donna come una “poco di buono” e come una “pessima moglie”, traditrice e manipolatrice. Per farlo, è stata diffusa un’immagine dove abbraccia un uomo intento a fumare una sigaretta, probabilmente della cannabis. Si tratta di una foto manipolata al fine di far credere che Yulia Navalnaya abbia un amante.

Per chi ha fretta

L’immagine diffusa mostra l’account Instagram verificato di Yulia Navalnaya, con oltre 1 milione di follower. Non c’è traccia di quella foto.

Lo scatto originale è del 2013 e mostra Yulia mentre abbraccia Alexei Navalny.

L’uomo che è stato inserito al posto di Navalny è un vecchio amico e finanziatore.

L’altra foto diffusa è del 2021, non del 2024 e successiva al decesso di Navalny.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condivisa la foto che mostrerebbe Yulia Navalnaya abbracciata con un uomo:

A condividere l’immagine è Irina Sokolova (o Socolova), seguita e suggerita all’interno di una lista dai canali sostenitori della Russia come Donbass Italia e altri (ne parliamo qui).

Non esiste nell’account Instagram di Navalnaya

L’immagine condivisa da Irina Sokolova e da altri utenti mostrerebbe un post Instagram pubblicato dall’account verificato di Yulia Navalnaya.

Non c’è alcuna traccia della foto. Risulta strano che nessuno dei follower (oltre 1 milione) e delle testate giornalistiche internazionali si sia reso conto dello scatto.

La vera foto di Yulia Navalnaya con Alexei Navalny

I canali sostenitori della Russia stanno condividendo la foto modificata di Yulia Navalnaya che abbraccia Alexei Navalny. Ecco l’originale, scattata nel 2013:

In una foto più completa, scattata da Yevgeny Feldman per AFP e pubblicata su Spiegel, mostra maggiori dettagli per il fact-check. Ad esempio, nello sfondo si vede lo stesso uomo con il vestito azzurro:

L’uomo nel fotomontaggio e nella seconda foto

Nel post di Irina Sokolova viene condivisa anche un’altra foto dove Yulia Navalnaya posa insieme a un uomo in quella che sembra essere una spiaggia. Si tratta di Yevgeny Chichvarkin, imprenditore fuggito dalla Russia nel 2009 , oppositore di Putin e sostenitore (anche finanziario) di Alexei Navalny. Yevgeny aveva sostenuto parte delle spese mediche per curarlo a seguito dell’avvelenamento del 2020.

Lo scatto di lui con Yulia Navalnaya viene diffuso in questi giorni per sostenere che «la vedova si sia già consolata», come possiamo vedere dai tweet dei sostenitori della Russia:

La foto è stata pubblicata nel 2021 dall’account Instagram di Yevgeny Chichvarkin, pertanto non è affatto possibile che faccia riferimento a un momento del 2024 a seguito della morte di Navalny.

Conclusioni

La foto utilizzata per sostenere che Yulia Navalnaya abbia un amante è di fatto un fotomontaggio. Il vero scatto risale al 2013 e mostra la donna mentre abbraccia Navalny.

