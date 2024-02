Incendio a Valencia, 4 morti e 20 dispersi: «Corpi carbonizzati localizzati dai droni». L’origine del rogo – Il video

Quattro morti e venti dispersi. È questo, per ora, il bilancio dell’incendio che ha colpito un palazzo di 14 piani a Valencia nel quartiere Campanar. Il vicedirettore generale delle Emergenze Jorge Suárez ha riferito ai media presenti sul luogo dell’incendio che si sta lavorando alla ricerca dei venti dispersi. Fra questi ci sarebbero anche una nonna con la nipote. Mentre i vigili del fuoco non si aspettano di trovare sopravvissuti. Anche perché ci sarebbero vari corpi carbonizzati fra i resti della Torre 1 del complesso residenziale di Valencia. Localizzati da droni, secondo fonti non confermate citate dal quotidiano locale Levante. Per l’alta temperatura e il rischio di crollo della struttura le squadre dei vigili del fuoco non hanno ancora accesso all’edificio, mentre la lotta contro le fiamme continua dall’esterno. Nel filmato è possibile vedere l’inizio dell’incendio del palazzo.

