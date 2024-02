L’avvertimento di Draghi: «Servono enormi investimenti, 500 miliardi per la transizione verde» – Il video

500 miliardi di euro l’anno. È questa la cifra stimata per soddisfare i bisogni della transizione verde e digitale. È quanto spiegato da Mario Draghi ai ministri dell’Economia dell’Unione europea alla riunione dell’Ecofin a Gand, in Belgio. «Il divario dell’Ue rispetto agli Usa si sta allargando soprattutto dopo il 2010. Agli Stati Uniti sono serviti due anni per tornare ai livelli precedenti, all’Ue 9 anni e da allora non siamo saliti. C’è un gap di investimenti dell’1,5% del Pil pari a 500 miliardi di euro», avverte l’ex premier e ex presidente della Bce in occasione della preparazione del rapporto sulla competitività dell’Europa. «Come tutti sappiamo, negli ultimi anni si sono verificati molti e profondi cambiamenti negli ultimi anni nell’ordine economico globale. Questi cambiamenti hanno una serie di conseguenze. Uno di questi è chiaro: in Europa dovremo investire enormi somme in un tempo relativamente breve», ha dichiarato Draghi.

«Mobilitare anche fondi privati»

Mario Draghi ci ha poi tenuto a precisare che quando parla di investimenti non fa riferimento solo al denaro pubblico, ma anche ai risparmi privati. «Siamo qui – ha concluso – per un primo scambio con diverse parti interessate per la preparazione del rapporto sulla competitività dell’Europa. Non vedo l’ora di iniziare questa discussione per sapere cosa pensano i ministri delle finanze e cosa si stanno preparando per finanziare queste esigenze di investimento».

