Il museo V&A di Londra cerca un superfan di Taylor Swift come consulente: ecco cosa dovrà fare

Tutti pazzi per Taylor Swift. Dopo l’interesse manifestato dalla politica europea, anche il mondo dell’arte e del design ha deciso di cavalcare l’onda del fenomeno Swift, che ha trasformato migliaia di giovani (e non solo) in appassionati seguaci della pop star più acclamata degli ultimi tempi. Il prestigioso Museo Victoria and Albert (V&A) di Londra ha aperto le porte a un’opportunità per i fan accaniti della cantante statunitense. In questi giorni, sul loro sito è spuntato un annuncio di lavoro alla ricerca di un «consulente superfan» della celebre artista per fornire consulenze esperte ai suoi curatori e per illustrare il ruolo cruciale di Taylor Swift nella storia dell’arte e del design, ambiti in cui il museo eccelle. Il fan prescelto avrà poi il privilegio di esaminare da vicino oggetti significativi dalla vasta collezione del V&A, comprendente oltre 2,8 milioni di pezzi, e potrà contribuire a influenzare la programmazione futura del museo.

Il candidato ideale

Secondo quanto riportato dalla Cnn, il candidato ideale dovrebbe essere in grado di fornire un’analisi approfondita sulla cultura associata a prodotti spesso presenti durante i concerti di Taylor Swift, come i braccialetti dell’amicizia – diventati un’icona per i fan della cantante e spesso personalizzati con il nome delle sue canzoni o album – e i cartelli fatti a mano. Ma la ricerca del museo non si limita solo a Taylor Swift. Nell’annuncio, il museo cerca anche altri quattro consulenti superfan di diverse nicchie culturali, al fine di arricchire le proprie mostre con una vasta gamma di conoscenze e punti di vista. Queste nicchie includono: Crocs, drag, emoji e tufting.

