Europee 2024, l’Ue punta su Taylor Swift per convincere le nuove generazioni a votare

Nessuno può mobilitare i giovani meglio dei giovani stessi. O almeno è ciò che pensa Margaritīs Schinas, vicepresidente della Commissione dell’Ue con delega alla promozione dello stile di vita europeo. Il politico greco, scrive Politico, ha infatti una soluzione per incoraggiare i giovani dei 27 Stati membri dell’Unione a recarsi alle urne per eleggere il neo Parlamento tra il 6 e il 9 giugno 2024: convincere Taylor Swift, la popstar più famosa del pianeta, a fare un appello alle nuove generazioni affinché (in massa) vadano a votare. «Spero davvero che qualcuno del suo team segua questa conferenza stampa e trasmetta alla cantante la nostra richiesta», ha detto Schinas. Dopotutto non è una novità per Swift, persona dell’anno per il Time, smuovere i suoi “fan”: lo scorso settembre, grazie a una storia su Instagram, ha generato un traffico record sulla piattaforma Vote.org, facendo registrare oltre 35mila nuovi elettori che si recheranno ai seggi per le presidenziali Usa del 2024. E, ora, con ogni probabilità, il vicepresidente della Commissione Ue si augura che possa ripresentarsi – anche in Europa – lo stesso “effetto-Swift”. «Un alto livello di partecipazione dei giovani europei è cruciale per la democrazia», ha sottolineato. La popstar lancerà lo spin-off europeo del suo Eras Tour nella primavera del 2024 e «si esibirà – ha ricordato Schinas – a Parigi il 9 maggio, ovvero nella “Giornata dell’Europa”». E chissà se dopo aver smosso il Pil americano, provocato “terremoti” coi suoi concerti, fatto nascere corsi universitari, Swift riuscirà a influenzare (anche) la politica europea.

Leggi anche: