Roma, il chirurgo le lascia una garza in gola durante l’intervento: bimba rischia di morire

Una bambina di quattro anni ha rischiato di soffocare a causa di una garza in gola. Che era stata dimenticata dal chirurgo che l’ha operata per le adeonidi. Si trattava, racconta Repubblica Roma, di un ritaglio di tessuto della lunghezza di tre centimetri: alla fine la bimba l’ha vomitato. Ma la procura ha aperto un fascicolo d’indagine per lesioni e presto verranno sentiti il medico e l’infermiere del policlinico Umberto I di Roma. Il tutto è accaduto il 25 settembre 2023. La bambina viene sottoposta all’asportazione delle adenoidi: l’adeonidectomia. Lei alla fine dell’operazione spiega di non respirare bene. Ma i medici la dimettono. Il 3 ottobre arriva la crisi respiratoria e poi il vomito, che la salva dal soffocamento. Adesso c’è l’inchiesta della procura di Roma che dovrà chiarire le responsabilità.

