Papa Francesco contro l’ideologia gender: «Cancella le differenze e rende tutto uguale; è cancellare l’umanità» – Il video

Papa Francesco attacca l’ideologia gender. «È molto importante che ci sia questo incontro, questo incontro fra uomini e donne, perché oggi il pericolo più brutto è l’ideologia del gender, che annulla le differenze», ha detto Bergoglio durante l’udienza ai partecipanti al convegno “Uomo-Donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni”. «Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo – ha aggiunto il Pontefice – che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l’umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda “tensione”. Io ricordo di aver letto un romanzo dell’inizio del Novecento, scritto dal figlio dell’Arcivescovo di Canterbury (Robert Hugh Benson ndr): The Lord of the World. Il romanzo parla del futuribile ed è profetico, perché fa vedere questa tendenza di cancellare tutte le differenze. È interessante leggerlo, se avete tempo leggetelo, perché lì ci sono questi problemi di oggi; è stato un profeta quell’uomo».

Papa Francesco ancora raffreddato, prende faticosamente la parola a un convegno e attacca quella che definisce "ideologia gender che annulla le differenze" pic.twitter.com/GFlQkZoUVb

