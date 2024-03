Pnrr, l’unico progetto per i borghi in Sicilia «sembra copiato da quello che facevamo noi». La denuncia di un’associazione nel paese di Verga 

Quando il borgo della Cunziria di Vizzini, cittadina natale di Giovanni Verga, ricevette l’unico fondo “piccoli borghi” del Pnrr in tutta la Sicilia, nel parlamento siciliano scoppiò la bagarre. Alla linea di finanziamento ideata dal ministro Dario Franceschini, per la Sicilia, infatti sono andati 20 milioni di euro (non molti ma neppure pochi considerando che si parla di cultura) assegnati al borgo verghiano “in occasione del centenario della nascita” di Giovanni Verga, con una decisione autonoma dell’assessore Alberto Samonà. I deputati regionali di opposizione, come Nuccio di Paola del Movimento cinque stelle, chiesero chiarimenti: «Si tratta di un modus operandi inaccettabile che mortifica la meritocrazia e la sana competitività», dichiarò in occasione dell’approvazione della delibera, il 20 gennaio 2022. Per tutto l’anno di Verga, a Vizzini non si è mossa foglia. Ora, invece, a due anni di distanza, con l’obiettivo di chiudere tutto entro il 2026, il cantiere è iniziato. Ma le associazioni locali non sono convinte della scelta.

Cosa deve accadere a Vizzini

Il progetto per la Cunziria sulla carta è avveniristico: propone di trasformare il borgo in cui Giovanni Verga ambientò il duello della Cavalleria rusticana, in un hub che incroci ripopolamento, attività culturali e riqualificazione delle strutture della vecchia conceria caduta in disuso, aprendo anche un hotel, un centro congressi e un museo del Verismo. Ma anche se gli interventi che si promettono sono molto consistenti, il borgo non è affatto completamente abbandonato. Da alcuni anni un associazione culturale di artisti professionisti, la Dreamworld Pictures, guidata da Lorenzo Muscoso, lavora alla riqualificazione del borgo: «Molti dei punti presenti nel progetto che è stato finanziato trovano corrispondenza in attività che avevamo avviato, come le rappresentazioni nel borgo, e la creazione di un incubatore culturale innovativo per la ricerca su Verga ed il verismo», dice Muscoso. Il borgo «non è abbandonato, lo era quando abbiamo iniziato a portare qui alcune iniziative culturali ma negli anni abbiamo lavorato a riqualificarlo, coinvolgendo la base dei Marines americani (che ha sede a Sigonella quindi non lontano da Vizzini) e il Corpo forestale della Regione siciliana». Dreamworld Picturers ha anche presentato un esposto alla Corte dei conti sostenendo, tra l’altro, che gli abbattimenti in corso nel borgo stiano danneggiando la Cunziria senza rispettare un vero criterio: «Sono stati demoliti diversi edifici e la struttura che porta l’acqua al fontanile, temiamo ci siano dei danni al patrimonio storico che data almeno 400 anni», commenta Muscoso.

Il bando per i piccoli borghi

La linea di credito per i borghi del Pnrr mette a disposizione 420 milioni di euro per piccoli paesi spopolati in tutto o in parte. Una “lotteria” l’ha definita qualcuno perché ogni Regione ha scelto quali realtà finanziare con criteri diversi e spesso scelte totalmente soggettive. Le piccole amministrazioni scelte, poi, spesso non hanno il personale per seguire lo sviluppo dei lavori. E la scadenza del 2026, che inizialmente sembrava lontana, ora è dietro l’angolo.

