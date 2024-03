Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa: «Prende in giro Fazio e il pubblico, Fedez usato come arma di distrazione»

Selvaggia Lucarelli all’attacco di Chiara Ferragni dopo l’intervista dell’influencer a Che Tempo Che fa. Sul Fatto Quotidiano l’opinionista scrive che Ferragni è uscita malconcia dalla chiacchierata su La9, nonostante l’uscita sull’«ondata d’odio» da cui sarebbe stata travolta: «In realtà è stata al centro di un’inchiesta giornalistica, poi di un’indagine dell’Antitrust e infine di un’indagine della Procura, ma a lei preoccupano gli hater e si cala subito nel ruolo di vittima. Fazio capisce che sta facendo la furba e allora la mette spalle al muro: “Tu hai 30 milioni di follower, sei Oppenheimer!”. Chiara lo guarda perplessa, si capisce che sta pensando “Chi cazzo è questo Open Aimer ” che è un po’ tipo il “chi cazzo è Strellller?” del marito e annuisce».

Fraintesa

La difesa di Ferragni ruota tutta intorno a un presunto fraintendimento. Obietta Lucarelli che il problema è che fraintendevano tutti. Ovvero anche i quotidiani che scrivevano del ricavato della vendita di pandori da destinare alla beneficenza. «Come ha spiegato l’Antitrust, il vero problema è che il fraintendimento era cercato, ma Fazio commenta: “Questo ti fa onore!”. È finita che ha frainteso pure lui. Ferragni ricorda poi che lei è buona, ha donato il suo cachet di Sanremo», commenta l’opinionista. E chiude: «Fazio non cita mai i due figli preoccupato di dover fare domande scomode sulla privacy dei minori e li chiama “due priorità da proteggere” (sempre meglio che “coso” e “cosa”). Infine, pur di accorciare le domande sul Pandoro, il conduttore si trasforma in un Signorini qualunque e dedica la metà dell’intervista alla crisi con Fedez. Suo marito, insomma, usato come arma di distrazione di massa. Alla fine era Fedez Oppenheimer, mica piccola Chiara».

