Milano diventa capitale della filantropia internazionale il 7 e l’8 marzo

Il 7 e l’8 marzo Milano ospita la conferenza Breaking bad (habits) – How can foundations move from silos to shaping future innovation ecosystems? del Research Forum 2024, il forum di ricerca a cui aderiscono le più importanti organizzazioni filantropiche europee. La due giorni sarà ospitata negli spazi della Cariplo Factory, in via Bergognone. A promuoverla è Philea, l’ente con sede a Bruxelles, a cui aderiscono le fondazioni del continente. Tra queste Fondazione Cariplo che è stato partner di Philea in queste settimane nella costruzione e definizione del programma a cui prenderanno parte più di 120 persone, in rappresentanza delle organizzazioni filantropiche europee. I dati oggi dicono che in Europa ci sono 186mila Public Benefit Foundation che erogano ogni anno 54miliardi di euro per progetti per la collettività. La città lombarda per due giorni diventa quindi “capitale” della filantropia internazionale e luogo di laboratorio, pensiero e confronto su questioni di stretta attualità. . I 120 delegati si confronteranno, ponendo interrogativi del tipo: Quali sono le cattive abitudini che dobbiamo abbandonare? Quali sono le caratteristiche chiave per una filantropia in grado di supportare l’innovazione? Cosa si sta già facendo oggi, dalla ricerca e sviluppo al mercato, in tutto lo spettro dei capitali, nonché in termini di partnership?

