Sparatoria a Filadelfia, 8 studenti colpiti alla fermata del bus. La polizia cerca tre persone – Il video

Almeno otto studenti delle scuole superiori sono rimasti feriti in una sparatoria mentre aspettavano l’autobus dopo la scuola a Filadelfia. La polizia ha fatto sapere che tre persone hanno sparato trenta colpi contro gli studenti e ha mostrato un video in cui si vedono i tre che escono da un’automobile imbracciando le armi. Si tratta della quarta sparatoria in quattro giorni nella capitale della Pennsylvania: nelle tre precedenti c’erano stati tre morti. In questo caso almeno uno studente è rimasto gravemente ferito, un sedicenne colpito nove volte, ha detto il commissario Kevin Bethel in una conferenza stampa. Gli altri, tra i 15 e i 17 anni, sono in condizioni stabili.

