Rafa Nadal si ritira anche dagli Indian Wells: «Non posso mentire a me stesso, non sono pronto»

«È con grande tristezza che devo ritirarmi da questo fantastico torneo di Indian Wells». Rafael Nadal è costretto a un nuovo forfait, a ventiquattr’ore dal suo esordio al torneo californiano. «Non sono pronto per giocare ai massimi livelli», ha ammesso in un post sui social in cui ha annunciato il ritiro, «non è una decisione facile, è dura in effetti, ma non posso mentire a me stesso e alle migliaia di fan». Dopo il ritiro dal Roland Garros dello scorso anno e l’annuncio che il 2024 sarebbe stato l’ultimo di attività, il 37enne maiorchino si è dedicato a lunghe sedute di fisioterapia e a un allenamento specifico per provare a recuperare dai fastidi all’anca e agli infortuni che hanno caratterizzato le ultime stagioni. La promessa fatta ai fan era chiara: tornerò per giocare un’ultima stagione ad alti livelli. Nadal è tornato in buone condizioni al Brisbane International a inizio gennaio, costretto poi al ritiro ai quarti per problemi muscolari, e aveva poi dovuto rinunciare anche agli Australian Open. «Ho lavorato duro e mi sono allenato e sapete tutti che ho fatto un test questo fine settimana ma non mi trovo pronto», ha annunciato ora dagli Stati Uniti. Non convinto dai risultati dei test fisici, il tennista ha quindi deciso di sacrificare gli Indian Wells per non rischiare di perdere i tornei su terra rossa sui quali ha dominato durante la carriera. Con l’intenzione di giocare un’ultima volta al Roland Garros da protagonista e parteciapre alle Olimpiadi di Parigi.

