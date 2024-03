Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello alla festa per il figlio. Lui in aula scoppia in lacrime – Il video

Nel processo ad Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano, la pubblica accusa ha proiettato – giovedì, 7 marzo – in aula a Milano il video della festa organizzata il 17 marzo 2023 per festeggiare la nascita del bambino, che la 29enne portava in grembo. Al termine del filmato, girato nell’appartamento di Senago, il barman è scoppiato in lacrime. Nel video si vedono alcuni parenti che festeggiano per l’imminente nascita, facendo il conto alla rovescia, urlando «maschio, maschio» quando il pallone nero viene fatto scoppiare rivelando i palloncini azzurri. Nell’udienza di ieri è stata ascoltata anche la 23enne italo-inglese, l’altro donna di Impagnatiello, che ha raccontato di aver provato a mettere in guardia Giulia, prima che fosse troppo tardi. «Ti prego salvati appena puoi. Ora voglio e devo salvare te e il tuo bimbo», le scrisse in un messaggio. Il 27 maggio scorso, nell’abitazione del Milanese, Impagnatiello uccise Tramontano, incinta di 7 mesi, con 37 coltellate.

