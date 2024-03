Jorit e il selfie con Putin: «E il bacio tra Giorgia Meloni e Biden allora?»

«Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall’altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)». L’artista Jorit in una story su Instagram risponde alle polemiche sul suo selfie con il presidente della Russia. «La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti?», aggiunge. E conclude: «I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia. Bisogna fermare la guerra, bisogna costruire ponti fra i popoli, bisogna farlo ora!».

