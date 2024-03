L’assalto degli ultras dell’Atalanta al’hotel dei tifosi dei Rangers a Lisbona: volano calci, pugni e cinghiate tra tifosi – Il video

Volti coperti da sciarpe e passamontagna. Una quarantina di ultrà dell’Atalanta ha provato ad entrare mercoledì 6 marzo nell’albergo di Lisbona dove alloggiavano i tifosi del Rangers di Glasgow. «Venite fuori», si sente urlare nei video che circolano in rete. Mentre la guardia di sicurezza tentava di chiudere le porte, gli scozzesi sono usciti e gli scontri sono scoppiati in piazza Rossio, nel centro storico della capitale portoghese. A darne notizia è il Corriere di Bergamo che sottolinea come il rischio di problemi era alto e chiaro anche all’Uefa che aveva infatti anticipato la gara di Europa league dell’Atalanta con lo Sporting a mercoledì mentre in origine era prevista ieri, in contemporanea con Benfica-Rangers. Secondo i tifosi dei Rangers sarebbero stati i bergamaschi ad attaccare per primi: «Rispettiamo gli atalantini per l’attacco, ma abbiamo vinto noi», scrivono sui social. Un’ottantina di Union Bears, il nucleo storico dei tifosi dei Rangers, – scrive ancora il quotidiano – aveva trascorso la serata in un pub ed era poi tornata al Vip Executive Eden Hotel. Nei filmati sui social di vedono i tifosi lanciare oggetti contro la struttura e poi prendersi a pugni, calci e cinghiate. Dopo pochi minuti si sentono le sirene della polizia e scatta la fuga. Non risultano però feriti e non ci sarebbero stati arresti.

