Bagno a Ripoli, la poiana americana che attacca i passanti: falliti tutti i tentativi di cattura

Suscita curiosità e preoccupazione una poiana di Harris, originaria dell’America, che è stata avvistata nella frazione di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Spesso plana sui passanti e nonostante i tentativi di cattura, l’operazione non ha ancora avuto successo. Alcuni hanno segnalato graffi in testa e ferite, ma gli esperti fanno sapere che l’animale non è aggressivo, ma semplicemente fuori dal suo ambiente naturale e probabilmente in cerca del braccio come gesto di richiamo. L’ipotesi più probabile, riporta l’edizione fiorentina de la Repubblica, è che possa essere sfuggita da un allevatore. L’animale, infatti, ha un anello di riconoscimento alla zampa, ma al momento non ci sono segnalazioni di sparizione da parte degli allevatori. «È certamente bellissima, però va recuperato per evitare che possano nascere problemi dalla presenza di un animale che certamente non deve stare in un centro abitato. Per l’incolumità delle persone e della stessa poiana, a cui teniamo», ha dichiarato il sindaco Francesco Casini. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali di Firenze hanno avviato le operazioni di ricerca con l’aiuto dei falconieri, i quali hanno tentato (invano) di avvicinarla con altre poiane, una femmina e un maschio. Tra i cittadini c’è molta curiosità: il sindaco, per le prossime operazioni, ha deciso infatti di aumentare la presenza della polizia municipale.

Foto di copertina da archivio

