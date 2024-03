«Stai per incontrare Gesù». La minaccia prima di uccidere la moglie in Texas. Viene condannato a soli 10 anni: è polemica – Il video

In un video scioccante, che sta facendo discutere negli Stati Uniti d’America si vede Carey Birmingham, texano, puntare una pistola contro un telefono. Dietro l’obiettivo c’era sua moglie Patricia Birmingham. «Va bene, addio. Incontrerai Gesù», ha detto prima di spararle tre volte, uccidendola. Il video, agli atti del processo, sta tornando a rimbalzare sui social e sui media locali, perché l’uomo è stato condannato a soli dieci anni di carcere.

L’omicidio risale al dicembre 2021, a Spring, Texas. Carey Birmingham, allora 60enne, aveva appena scoperto che sua moglie, Patricia, 48 anni, lo aveva tradito. I due hanno litigato per circa mezz’ora con toni accesi e poi infine il diverbio si è spostato in strada, dove l’uomo ha aperto il fuoco davanti alla moglie che lo stava registrando. I due hanno una figlia adolescente, Olivia, fortunatamente a scuola in quel momento. Il 5 marzo 2024 una giuria tutta al femminile ha condannato Birmingham, che già si era dichiarato colpevole del crimine, a soli 10 anni di reclusione. L’uomo è stato anche multato con 5mila dollari e avrà diritto alla libertà condizionale tra cinque anni. Gli avvocati della difesa hanno sostenuto che la sparatoria è stata fatta al culmine di un delitto da loro definito «passionale», una sorta di raptus del momento. Non è della stessa idea la figlia della coppia. «Quel giorno ho perso entrambi i miei genitori. Anche mio padre è morto quel giorno perché la persona che ha fatto questo a mia madre e a mio padre non sono la stessa cosa», ha dichiarato Olivia alla Abc. La giovane ha dichiarato di non aver mai visto suo padre abusare fisicamente di sua madre, ma ha notato che l’ha abusata finanziariamente ed emotivamente. E adesso lotterà per sensibilizzare sul fenomeno della violenza domestica.

Leggi anche: