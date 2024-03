Il trionfo di Metroman a Napoli tra bagni di folla e karaoke per le strade – Il video

Lui si chiama Nicola Modica, ma in arte è Metroman. Nato a Grugliasco, provincia di Torino, ma di origini siciliane, nel 2007 inizia a cantare sui tram di Torino per poi trasferirsi sulle metropolitane di Milano e di Roma. Sempre accompagnato da uno zaino con cassa amplificatrice e da un microfono prova a coinvolgere i passeggeri attraversando le metropolitane e poi i centri cittadini di tutto il mondo. Spesso lo prendono per uno sbandato un po’ fuori di testa, qualcuno sorride, altri reagiscono stizziti. Ma i suoi video sui social funzionano. L’8 marzo scorso Metroman è sceso a Napoli per festeggiare a modo suo la giornata della donna. Da lì non riesce più ad andare via. Da giorni la sua cassa rimbomba sulla metropolitana, per strade e piazze della città e i napoletani sembrano gradire. Si formano subito folle di giovani che cantano a squarciagola i successi del momento, ma anche qualche persona più anziana si unisce per ballare e cantare. Si è lasciata andare anche una sposa che stava andando in metro all’appuntamento fatidico…

