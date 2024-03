Il consigliere comunale di Milano Nahum lascia il Pd: «Basta parlare di genocidio a Gaza»

Il consigliere comunale ed esponente della comunità ebraica di Milano, Daniele Nahum, lascia il Partito Democratico. L’annuncio è arrivato oggi – lunedì, 11 marzo – in Aula a Palazzo Marino durante la seduta del Consiglio. Nella sua decisione «hanno pesato diverse ambiguità sulla politica estera e il clima che si è prodotto in vari settori del mondo di sinistra dopo il 7 ottobre – ha detto Nahum, che è iscritto al Pd dal 2013 -. Si è sdoganata, soprattutto all’interno della giovanile del Partito Democratico, la parola genocidio in riferimento alla gravissima crisi umanitaria che sta vivendo la popolazione civile all’interno della Striscia di Gaza, iniziata dopo il Pogrom di ebrei compiuto da Hamas il 7 ottobre. Un termine, pericoloso, falso e inadeguato usato in quel contesto». L’uso della parola genocidio, inappropriato poiché per il consigliere comunale «Israele non ha la volontà di cancellare il popolo palestinese», ha prodotto – stando alle sue dichiarazioni in Aula – «un’ondata di antisemitismo, mascherata da anti sionismo, che non avevo mai vissuto in 41 anni di vita. C’è la volontà in chi la utilizza di comparare gli ebrei ai nazisti».

Durante l’intervento, Nahum, già vice presidente della Comunità Ebraica di Milano, ha utilizzato parole forti sottolineando come «l’antisemitismo di destra, macchiettistico ed esecrabile di quei quattro gatti che alzano il braccio salutando il Duce, è numericamente inferiore e meno infiltrante di coloro che paragonano sionismo a nazismo». Le sue dimissioni arrivano a pochi giorni da quelle del presidente dell’Anpi di Milano, Roberto Cenati, in polemica con l’utilizzo della parola genocidio da parte dell’Anpi nazionale e nelle manifestazioni Pro Palestina. Nonostante l’addio al Pd, Nahum ha assicurato che continuerà a fare politica e a sostenere la giunta di centrosinistra e il sindaco Beppe Sala.

