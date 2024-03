Oscar 2024, l’incredibile errore di Televideo: «”Io Capitano” di Garrone ispirato a Schettino e alla Costa Concordia»

Sui social network circola da stanotte la foto di una pagina di Televideo in cui si parla della notte degli Oscar 2024 e del film di Matteo Garrone Io Capitano, ma si dice che la trama è ispirata al capitano Schettino e alla tragedia della Costa Concordia. Il film di Garrone, che ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra del cinema di Venezia parla invece di due adolescenti che lasciano Dakar in Senegal per raggiungere l’Europa e l’Italia. Sul sito internet di Televideo la pagina è scomparsa.

