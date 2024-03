«Uccide gli animali»: la protesta contro Ibrahimovic a Verona

Centopercentoanimalisti contro Zlatan Ibrahimovic. I militanti hanno affisso uno striscione all’entrata ospiti dello stadio di Verona, dove il Milano domenica prossima affronterà l’Hellas. L’ex calciatore ed oggi dirigente del Milan ha la passione per la caccia. Anche nel 2022 Centopercentoanimalisti mise in scena una protesta contro il calciatore svedese e la moglie per i loro «viaggi della morta». In questo blitz lo accusano di avere comperato un’isola nel Baltico, «che ha popolato di animali che si diverte a uccidere con i suoi amici».

