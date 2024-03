Lucia Annunziata capolista del Pd al Sud alle Europee, intesa a un passo: «Presto l’annuncio»

La giornalista e conduttrice televisiva Lucia Annunziata “ariete” del Pd nel Sud Italia alle prossime Europee. L’ipotesi, che circola da mesi, si sta facendo di ora in ora più credibile, tanto che potrebbe arrivare a giorni l’annuncio ufficiale da parte del partito guidato da Elly Schlein. Lo scrive l’Ansa, citando «fonti informate» sui contatti in corso. 73 anni, già presidente Rai, direttrice dell’edizione italiana di Huffington Post e oggi commentatrice per La Stampa, Lucia Annunziata ha lasciato la Rai la scorsa stagione in polemica con la nuova gestione “sensibile” al governo Meloni. Originaria di Sarno, in provincia di Salerno, correrebbe come indipendente nella circoscrizione Sud alle elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno i prossimi 9 e 10 giugno.

