Meghan Markle torna su Instagram, l’annuncio del nuovo progetto su cucina e lifestyle: di che si tratta – Il video

Meghan Markle avrà pure abbandonato i fasti della vita reale ma non rinuncia alle passioni che ostenta da sempre: la cucina e il lifestyle. Così, nella giornata di ieri – 14 marzo – ha lanciato un account Instagram in cui ha annunciato una nuova impresa, American Riviera Orchard, che sembra essere un marchio attinente alle sue inclinazioni. Per il momento, infatti, si sa poco: c’è solo un video di una quindicina di secondi in cui la duchessa del Sussex, a bassa risoluzione, dispone rose e ortensie in un vaso. In altri frame, posa lontana dalla telecamera in abito nero, o prepara un impasto in quella che sembra essere la sua cucina nel sud della California. In poche ore dal lancio, l’account ha già superato i 200mila followers. Un rappresentante della duchessa ha confermato il suo collegamento al progetto, rifiutando però di fornire ulteriori dettagli.

Di che si tratta

Secondo quanto è tuttavia possibile dedurre dalla richiesta di marchio per American Riviera Orchard depositata all’inizio di febbraio, scrive il New York Times, l’approvazione è richiesta per un negozio al dettaglio con libri di cucina, stoviglie e un impressionante catalogo di creme spalmabili. Marmellate, conserve di frutta, creme spalmabili a base di aglio, creme spalmabili a base sesamo, burri di frutta, burri di noci. Nell’apposito sito web appare il logo, uno stemma calligrafico dorato, e un’indirizzo e-mail per rimanere aggiornato sui prossimi prodotti.

Il precedente

Non sarebbe la prima volta che la duchessa investe nelle sue passioni: dal 2014 al 2017, ha infatti scritto di moda, viaggi e cucina sul suo blog di lifestyle The Tig, che ha descritto come «un centro per i palati esigenti». Ha pubblicato ricette di cocktail, interviste a star come Serena Williams e consigli di viaggio per la Costiera Amalfitana. Mentre Meghan pensa alle marmellate, però, l’attenzione del Regno Unito rimane vigile sulla cognata Kate. Che dopo lo scandalo della foto ritoccata, avrebbe lasciato Windsor Castle insieme al marito. Né il principe Harry né la sua consorte, che vivono a Montecito (in California) dal 2020, hanno commentato pubblicamente l’accaduto.

