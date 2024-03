Gaza, l’esercito di Israele attacca l’ospedale di Al-Shifa: «Crimine di guerra, 30 mila intrappolati» – Il video

L’esercito di Israele ha attaccato l’ospedale di Al-Shifa a Gaza. Si tratta del più grande della città della Palestina. L’Idf ha annunciato un’operazione militare «di alta precisione» in seguito ad informazioni di intelligence sulla presenza di alti funzionari di Hamas nel complesso medico. A partire dalle 2 di stanotte (ora italiana) i testimoni hanno riferito di bombardamenti in corso e operazioni aeree sul quartiere di Al-Rimal. Segnalata anche la presenza di carri armati che circondano l’edificio dell’ospedale. «Sappiamo che i terroristi di Hamas si sono raggruppati all’interno dell’ospedale di Al-Shifa] e lo stanno usando per organizzare attacchi contro Israele», ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari in un video pubblicato su X.

«Sforzo umanitario»

Hagari ha aggiunto che l’esercito di Tel Aviv condurrà uno «sforzo umanitario» durante l’assalto. Sottolineando che non vi è «nessun obbligo» per i pazienti e il personale medico di evacuare la struttura sanitaria. Il governo di Hamas nella Striscia di Gaza ha denunciato l’incursione, sostenendo che sparare all’interno del nosocomio è «un crimine di guerra» che «minaccia la vita di migliaia di persone all’interno del complesso medico». Hamas ha invitato «le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e tutti i Paesi del mondo libero a intervenire urgentemente per fermare Israele». L’edificio chirurgico specializzato che si trova all’interno del complesso è in fiamme. I carri armati di Israele stazionano davanti al cancello principale.

«30 mila intrappolati»

Il ministero della Sanità di Gaza sostiene che nell’ospedale di Al-Shifa ci sono 30 mila persone intrappolate. Tra questi civili sfollati, pazienti feriti e personale medico. «Chiunque tenta di muoversi viene preso di mira dai proiettili», ha scritto il ministero su Telegram.

