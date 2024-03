Fedez e il recupero dopo il tumore e le trasfusioni: «A cinque mesi dalle emorragie si torna a vivere»

Il rapper racconta in una foto sui suoi social come sta gradualmente tornando in forma, dopo l’ultimo ricovero dello scorso settembre

Fedez torna a parlare delle sue condizioni di salute nelle storie su Instagram. Ai follower si mostra in una foto in palestra durante un allenamento e accompagna la scatto con una breve didascalia: «A cinque mesi dalle emorragie interne sto finalmente riuscendo a mettere un po’ di chiletti. Piano piano si torna a vivere». Lo scorso settembre, Fedez era stato sottoposto a due trasfusioni dovute a due ulcere. A marzo 2022 il rapper era stato operato per un tumore al pancreas. Dopo oltre un anno e mezzo, Fedez era stato sottoposto a una colonscopia che aveva fatto emergere le emorragie su cui i medici sono dovuti intervenire con urgenza. Era stata in quell’occasione che Fedez aveva sottolineato l’importanza delle donazioni di sangue, grazie alle quali i medici avevano potuto salvargli la vita. Da quel momento aveva iniziato a collaborare con l’Avis per promuovere le raccolte di sangue e sensibilizzare i suoi follower a diventare volontari.

