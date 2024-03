Al via il congresso di Fratelli d’Italia. Arianna Meloni: «Siamo un partito vero, non una capocrazia»

Fratelli d’Italia è «un partito vero, non una capocrazia». Parola di Arianna Meloni, responsabile della segreteria e delle tessere per FdI. La sorella della premier è arrivata all’Eur, dove oggi si apre la due giorni che chiude i congressi locali di Fratelli d’Italia. «È un bellissimo congresso di confronto, allo stato ci sono due candidati e vedremo come andrà», ha aggiunto Arianna Meloni al suo arrivo. I due candidati per il ruolo di coordinatore di partito a Roma città sono Marco Perissa e Massimo Milani, che oggi illustreranno le rispettive mozioni congressuali e apriranno il dibattito del pomeriggio. Le urne – in 18 sezioni, vigilate ciascuna da due parlamentari – si apriranno alle 14 di oggi per chiudersi domenica alle 20 e avere in serata il nome del nuovo coordinatore di FdI nella Capitale.

Il duello “fratricida”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non è data tra le presenze. Ci saranno invece i saluti istituzionali del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del presidente del Lazio, Francesco Rocca. Ciò che preoccupa il partito della premier è il rischio che si arrivi a un duello «fratricida» tutto interno alla sezione romana del partito. In particolare, tra l’ala che fa riferimento al ministro Francesco Lollobrigida e quella riconducibile invece a Fabio Rampelli. La bilancia sembra pendere comunque a favore di Perissa, che ha raccolto 89 firme qualificanti contro le 33 dello sfidante. Milani, che è in realtà il coordinatore che lo scorso anno è stato commissariato, difficilmente potrà ribaltare i pronostici. E c’è chi gli chiede, in nome dell’unità del partito, di fare un passo indietro.

Il nodo Santanchè

Dal congresso romano di FdI parla anche Lollobrigida, che interviene sulle grane giudiziarie della ministra Daniela Santanchè. «Le indagini incideranno sulle Europee?», gli chiedono i giornalisti. E lui risponde: «No, conterà il lavoro che svolge Giorgia Meloni, non solo sul piano nazionale ma anche su quello internazionale». In merito alla vicenda di Santanchè, Lollobrigida poi aggiunge: «Mi sembra che abbia già chiarito che eventualmente arrivasse un rinvio a giudizio ne prenderebbe atto e conseguentemente agirebbe: quindi si tratta di aspettare quel tipo di passaggio».

Foto di copertina: ANSA/Claudio Giovannini | Arianna Meloni interviene al Teatro del Maggio Musicale durante il Congresso di Fratelli d’Italia (Firenze, 21 Gennaio 2024)

