C’è un giovane eroe che al Crocus di Mosca ha disarmato un terrorista. La testimonianza di Elena, spettatrice: «Così ha salvato decine di noi» – Il video

C’è un misterioso giovane eroe nella drammatica serata dell’attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca. Un uomo fra i 35 e i 40 anni, presente nella sala del teatro, è riuscito a saltare addosso a un terrorista che stava sparando all’impazzata stordendolo con il calcio del mitra che è riuscito a strappargli. Ha guadagnato così minuti preziosi per fare scappare incolumi decine di spettatori che correvano sul palco cercando un’uscita di sicurezza dal teatro. Fino a quel momento chi aveva provato a fuggire era stato falciato dalle raffiche del terrorista.

La testimonianza telefonica di una spettatrice del concerto

Ad aver raccontato per prima la presenza del giovane che eroicamente ha salvato la vita di decine di spettatori del Crocus è stata Elena, una testimone presente in sala e che è stata rintracciata il giorno dopo al telefono da Baza, che ha pubblicato l’audio ora tradotto in italiano da Open. Elena, 61 anni, racconta che «molti spettatori si sono precipitati sul palco perché da quel lato c’era un’uscita di sicurezza, ma uno dei terroristi era in piedi vicino al palco e sparava da vicino a tutti coloro che correvano in quella direzione». Elena si è riparata e dal suo rifugio ha visto che «un giovane sconosciuto è saltato addosso al terrorista, ha preso la sua mitragliatrice, lo ha rovesciato e lo ha colpito con il calcio». Non è riuscita a rendersi conto se poi quel giovane si è salvato: «Ci ha semplicemente dato l’opportunità di uscire tutti dal palco, dall’uscita di emergenza siamo corsi tutti in strada. Ha salvato molte persone. Non so se fosse ancora vivo alla fine».

La decisione degli inquirenti: premiate quell’eroe

Altri testimoni, però, hanno raccontato il coraggio di quel giovane e lo hanno descritto agli inquirenti. Secondo le prime informazioni, sarebbe riuscito anche lui a scappare dal palco e quindi sarebbe vivo. Così sembrerebbe anche dalle dichiarazioni di sabato mattina attribuite dalla Tass ad Alexander Bastrykin, capo della squadra di inchiesta sull’attentato terroristico. Secondo l’agenzia di stampa russa, infatti, Bastrykin «avrebbe ordinato di premiare l’uomo che ha neutralizzato altruisticamente uno dei terroristi nella sala da concerto del Crocus City Hall».

Leggi anche: