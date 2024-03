Financial Times: «Stati Uniti e Giappone stanno per rafforzare il loro patto anti-Cina»

In arrivo secondo il quotidiano il piano per ristrutturare il comando militare statunitense in Giappone

Stati Uniti e Giappone stanno rafforzando la loro alleanza per la sicurezza anti-Cina da quando hanno firmato il trattato di mutua difesa nel 1960. Parola del Financial Times che in esclusiva anticipa come il presidente USA Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida annunceranno il piano per ristrutturare il comando militare statunitense in Giappone alla Casa Bianca il 10 aprile, secondo cinque fonti informate. Per quella data Biden riceverà Kishida a Washington.

(foto Ansa-EPA/VALDA KALNIN)

