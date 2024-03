Scoppia la lite alla fine di una partita di calcio giovanile, un 15enne estrae una scacciacani: il caso a Modena

La pistola non aveva il tappo rosso. Il ragazzo l’aveva con sé nel borsone ed è stato disarmato dal suo allenatore mentre negli spogliatoi era in corso una lite

Un ragazzo di 15 anni ha estratto una pistola che aveva nel borsone alla fine di una partita di calcio giovanile a Modena mentre nello spogliatoio era in corso una discussione sulla gara appena giocata. Come racconta La Gazzetta di Modena, la vicenda è avvenuta lo scorso sabato, quando in un campetto si è giocata la partita tra Cittadella Vis Modena e Consolata 67 di Sassuolo per il campionato Csi. In campo c’erano giocatori classe 2009. A vincere la partita sono stati gli ospiti per 3-1, con un finale già concitato. Un giocatore del Modena e un avversario sono stati espulsi dopo che si sono scambiati offese e spintoni. Al triplice fischio dell’arbitro, il clima in campo si è ulteriormente surriscaldato, con gruppetti delle due squadre che hanno continuato a offendersi fino al rientro negli spogliatoi.

La discussione è andata con i dirigenti delle rispettive società impegnati a dividere i ragazzi. Finché uno della squadra di casa ha estratto la pistola, priva di tappo rosso e che solo in un secondo momento si è scoperto essere una scacciacani. L’allenatore della squadra di Sassuolo si è lanciato addosso al ragazzo e gli ha strappato via la pistola dalle mani, gettandola lontano. Intanto l’altro allenatore ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno interrogato tutti i presenti e sequestrato la finta pistola, mentre il ragazzo che l’aveva portata con sé è stato portato in questura.

Sul 15enne è partita un’informativa al tribunale per i minorenni di Bologna e ora rischia di essere denunciato per procurato allarme. Per lui non è esclusa anche l’indagine per minacce aggravate, nel caso in cui venisse accertato che il ragazzo abbia puntato la pistola contro qualcuno. Intanto la dirigenza della Consolata di Sassuolo ha deciso di espellere il giocatore.

