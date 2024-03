Missili su Kiev, forti esplosioni nella capitale. Il sindaco: «Andate nei rifugi» – Il video

Almeno quattro forti esplosioni a Kiev, prima ancora che l’allarme aereo risuonasse nella capitale per avvisare i cittadini. Lo riferisce il Kyiv Independent, spiegando come l’attacco sia avvenuto quando in Ucraina erano circa le 10.30 del mattino. Dopo l’attacco, fumo nero si è alzato da alcune zone della città. Il sindaco della città Vitaliy Klitschko ha invitato la popolazione a recarsi nei rifugi per trovare riparo. I detriti di alcuni missili intercettati dalla difesa aerea ucraina hanno colpito alcuni palazzi residenziali nei distretti di Pechersk, Solomyanskyi e Dniprovskyi, dove si sono diretti i mezzi di soccorso per verificare eventuali danni. L’attacco con missili ipersonici da parte della Russia contro la capitale ucraina è stato confermato anche dall’ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina, che ha sottolineato come «negli ultimi 5 giorni, la Russia ha lanciato centinaia di missili e droni contro un Paese sovrano». Testimoni oculari hanno riferito alla anche di diverse esplosioni nel sud-ovest di Kiev e nella zona dell’aeroporto di Zhulyany Nella notte sono invece stati intercettati e abbattuti otto droni nelle regioni di Odessa e Mykolaiv. In quest’ultima sono rimaste ferite almeno 11 persone ed è rimasto danneggiato un impianto danneggiato.

Leggi anche: