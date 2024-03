Un chiodo nell’insalata alla mensa scolastica, la scoperta di un bambino a Milano: il nuovo caso dopo vetri nel pane

In una scuola di Milano un bambino ha ritrovato un chiodo nell’insalata di patate che stava per mangiare alla mensa. La scoperta è avvenuta di nuovo nella scuola elementare di via Ariberto, dove la mensa è gestita da Milano Ristorazione. La società comunale era già finita sotto accusa per diversi casi simili emersi nelle scuole della città, con ritrovamenti di vari corpi estranei nei piatti dei bambini. Nelle ultime settimane erano stati trovati frammenti di vetro nel pane servito ai bambini in alcune scuole milanesi, tra cui l’Istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni e il Cesare Cantù. Anche in questi casi si tratta di mense gestite da Milano Ristorazione. Su questa ultima vicenda, la procura di Milano ha aperto un’indagine.

Oltre ai pezzi di vetro, nelle ultime settimane Milano Ristorazione ha dovuto affrontare un altro ritrovamento anomalo. Alla Clementina Perone, una maestra di scuola elementare si è ritrovata un insetto nella sua zuppa. Un episodio che aveva allarmato i genitori degli alunni. Milano Ristorazione aveva fatto analizzare il campione prelevato dalla scuola, che si è poi rivelato un «frammento di insetto appartenente all’ordine dei coleotteri». L’ipotesi è stata che provenisse da uno degli ingredienti vegetali della zuppa.

Rischiano di riaccendersi le polemiche sulla gestione delle mense milanesi. Così com’era successo già a marzo 2023, quando in un panino servito in una scuola era stato ritrovato un bullone. Per quella vicenda, il presidente di Milano Ristorazione, Bernardo Notarangelo, decise di dimettersi dopo quattro anni a capo della società. Con le dimissioni, Notarangelo volle scusarsi con le famiglie, pur difendendo il lavoro svolto dagli addetti e la bontà del sistema di verifiche, che però avrebbe avuto delle falle.

Leggi anche: