Budanov non ha ammesso un coinvolgimento ucraino nell’attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca

Non può averlo fatto, dato che il video usato come presunta prova è del 2023

«Sono felice di vederlo, penso che ce ne saranno altri e che andranno sempre più a fondo nel territorio russo». Sono queste le parole che si sentono pronunciare, in inglese, a Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence del ministero della Difesa ucraina. La clip in cui parla Budanov viene condivisa per cercare di provare un coinvolgimento dell’Ucraina nell’attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca. Sono già stati effettuati numerosi tentativi di questo tipo, tra cui il presunto furgone ucraino, il presunto arrestato ucraino. I canali filorussi hanno anche diffuso video alterati per sostenere la stessa teoria, ferventemente supportata dal presidente Vladimir Putin. Il leader del Cremlino afferma che nonostante l’attacco sia stato portato a termine e rivendicato da terroristi islamisti dell’Isis-K, questi siano stati in qualche modo agevolati da Kiev. In ogni caso, il capo dell’intelligence ucraina Budanov non ha ammesso un coinvolgimento nell’attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro). Nella descrizione si legge:

L’OMBRA DELLA CIA NELLA STRAGE DI MOSCA La risorsa della CIA Budanov è un probabile sospettato dietro l’attacco terroristico a Mosca. Se avesse reclutato i terroristi mercenari… VQBChannel

Budanov non ha ammesso il coinvolgimento di Kiev

La clip è decontestualizzate e Budanov non parla dell’attacco terroristico a Mosca. Si riferisce all’attacco che ha colpito la base aerea di Engels il 26 dicembre 2022. L’Ucraina non ha mai rivendicato l’attacco della base aerea nei pressi di Saratov, in Russia, ad oltre 500 chilometri dal confine ucraino. L’intervista da cui è tratta la clip è stata pubblicata dall’emittente statunitense ABC il 4 gennaio 2023. Il video integrale è reperibile anche su YouTube e la parte oggetto di verifica inizia dopo circa 14 secondi. Nell’intervista, Budanov si rifiuta di rispondere quando gli viene chiesto se ci sia l’Ucraina dietro le esplosioni alla base militare e si definisce felice che questo sia avvenuto. In nessun modo l’intervista può riferirsi ai fatti del Crocus City Hall del marzo 2024. Inoltre, Budanov non fa parte della CIA.

Conclusioni

Circola un video in cui il capo dell’intelligence ucraina Budanov si dice felice che la Russia sia stata attaccata, affermando che si verificheranno altri attacchi sempre più nel profondo del territorio russo. La clip decontestualizzata viene condivisa per sostenere che ci sia un coinvolgimento di Kiev nell’attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca. Il video risale al gennaio 2023 e non può essere correlato all’attacco alla sala concerti. Quindi, i capo dell’intelligence ucraina Budanov non ha ammesso un coinvolgimento nell’attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca.

