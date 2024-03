Sondaggi, Pd sopra il 20% e M5s in calo. Forza Italia sorpassa la Lega

I sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia è il primo partito con il 27,5% e cresce di mezzo punto percentuale. Dietro c’è il Partito Democratico, staccato ma al di sopra della soglia «psicologica» al 20,5% e in crescita di un punto e mezzo. Segue il Movimento 5 Stelle con il 16,1% ma in calo dell’1,3%. Intanto Forza Italia supera la Lega arrivando all’8,7% contro l’8% del Carroccio. L’Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva hanno il 3,3% ciascuno, segue Più Europa con il 2,8% ed Azione con il 2,5%. Pace Terra Dignità, la nuova “creatura” di Michele Santoro, è accreditata dell’1,5%, così come Italexit.

Per quanto riguarda il governo Meloni, il suo gradimento oggi è a quota 47, in crescita di un punto rispetto al mese scorso ma in calo rispetto ai fasti dell’esordio, quando arrivava al 51. Anche il gradimento della premier Giorgia Meloni rimane altissimo (48) ma a ottobre era a 54. Infine, i leader di partito. Oggi il più popolare è Antonio Tajani con un gradimento del 36%, seguito da Giuseppe Conte con il 31 ed Elly Schlein con il 27. Matteo Salvini è al 24% e Maurizio Lupi di Noi Moderati al 21%. Chiudono la classifica Carlo Calenda con il 17% di consensi e Matteo Renzi con il 15.

