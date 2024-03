La pornostar Malena: «Per la maternità potrei dire addio al set. Il sesso? In una classifica delle priorità è al terzo posto»

Malena la pornostar – ex agente immobiliare ed ex delegata del Partito democratico – Filomena Mastromarino potrebbe essere pronta a lasciare il set. Solo dopo aver trovato, però, «un uomo autentico, semplice, senza sovrastrutture» con il quale costruire una famiglia. Lo ha detto la stessa pornodiva, 41 anni di Gioia del Colle, a Novella 2000. La maternità potrebbe diventare «il limite – ha raccontato Malena – oltre il quale dire addio» al cinema hard. Nonostante «la genitorialità» non rientri al momento nella sua to-do-list, Malena è convinta che qualora «incontrasse l’uomo giusto» valuterebbe con lui «di avere un figlio», ha affermato. E, questa, sembra essere l’unica condizione per «lasciare il lavoro a beneficio di una famiglia che, da buona romantica, sogno ardentemente». Al momento, nella sua classifica delle priorità, il sesso è posizionato al terzo posto. Al primo il dialogo, al secondo l’amore. E quest’ultimo, per la pornostar, «è ciò che conta davvero».

Foto copertina: INSTAGRAM/MALENA

