Messico, la donna accusata di aver ucciso una bambina linciata dalla folla

Una donna sospettata di aver ucciso una bambina di otto anni a Taxco, dalle parti di Città del Messico, è stata linciata dalla folla. Altri due uomini sono stati picchiati brutalmente e ricoverati in ospedali. Erano sospettati di essere coinvolti nel presunto crimine. La ragazzina è scomparsa mercoledì scorso dalla casa di una sua vicina, dove era andata per immergersi in piscina. La madre si è rivolta alla polizia affermando di aver ricevuto richieste di riscatto.

L’agenzia di stampa Afp dice che la donna ha fornito alla polizia le immagini di una telecamera di sicurezza che mostravano la bimba in una casa. Alla fine il corpo della ragazzina, che si chiamava Camila, è stato ritrovato in strada. La polizia ha incriminato lei ed altre due persone per omicidio aggravato. A quel punto la folla si è radunata di fronte alla casa in cui era stata vista entrare per l’ultima volta. Ha trascinato fuori i tre e li ha picchiati. Lei è morta, gli altri due sono ricoverati in ospedale.

