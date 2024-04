Instagram blocca il profilo di Nicolai Lilin, candidato alle Europee con Santoro

«Il “democratico” Instagram ha bloccato la mia attività sulla mia pagina. Senza alcun preavviso, senza alcuna comunicazione». Lo annuncia su X Nicolai Lilin, lo scrittore della Transnistria naturalizzato italiano noto al grande pubblico per il libro Educazione Siberiana. Nelle scorse settimane, Lilin è tornato sotto i riflettori dopo aver annunciato la sua candidatura alle elezioni europee di giugno tra le fila di «Pace Terra Dignità», la lista di Michele Santoro. In passato, lo scrittore originario di Bender (Moldavia) si è fatto notare anche per aver diffuso notizie false, in particolare in merito alla guerra in Ucraina e alla strage al Crocus City Hall di Mosca. E forse è proprio in seguito a questi episodi che Instagram ha deciso di bloccare il suo profilo. Una mossa che Lilin definisce ironicamente «l’ennesima lezione sulla “libertà di parola” dai social occidentali». Circa un mese fa, era stata chiusa anche la pagina Facebook dello scrittore, che contava all’incirca 200mila iscritti.

Foto di copertina: ANSA/Maurizio Degl’innocenti | Nicolai Lilin a un evento di moda a Firenze, nel 2013

