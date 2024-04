Super-ricchi d’Italia, tra Ferrero e Armani spunta Andrea Pignataro: chi è il finanziere che ha scalato la classifica di Forbes

Non sorprende che a dominare la classifica dei miliardari italiani nel 2024 sia Giovanni Ferrero: l’imprenditore piemontese che ha dato il cognome ad alcuni dei dolci più popolari in circolazione si conferma infatti al primo posto nella classifica dei Paperoni nostrani stilata da Forbes, con un patrimonio di 43,8 miliardi di dollari. Che gli permette di conquistare non solo un primato nazionale, ma anche il 26esimo posto nella classifica mondiale e il quarto a livello europeo, dopo che il suo gruppo ha chiuso l’esercizio 2022/2023 con ricavi pari a 17 miliardi. A stupire è se mai il secondo posto del podio italiano, occupato ora da Andrea Pignataro, il fondatore di Ion Group, con un patrimonio stimato di 27,5 miliardi di dollari. Una new entry in lista, grazie alle operazioni degli ultimi 20 anni: con il suo gruppo, scrive Forbes, ha acquistato più di 30 aziende nel campo dei dati e delle tecnologie finanziarie. E non ne ha portata in Borsa nemmeno una. Pignataro ha origini bolognesi e un passato da trader per Salomon Brothers. Ad oggi, è in assoluto il più ricco tra i 265 nuovi miliardari del 2024. La medaglia di bronzo nella classifica dei miliardari, che sono in totale 73, è invece chiusa da Giorgio Armani, con un patrimonio di 11,3 miliardi di dollari. Seguono nella top ten, nell’ordine: Giancarlo Devasini, direttore finanziario e principale azionista di Tether, Piero Ferrari, che possiede circa il 10% dell’omonima casa automobilistica, Massimiliana Landini Aleotti, ereditiera di parte dell’azienda Menarini, Sergio Stevanato, presidente di Stevanato Group, i coniugi Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, e infine i fratelli Gianfelice e Mario Rocca, eredi di Techint. Sommando i patrimoni di tutti i super-ricchi della classifica, si ottiene la vertiginosa somma di 301,3 miliardi di dollari, contro i 215,6 di un anno fa.

