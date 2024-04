Lavoro, crescono gli occupati: +351mila in un anno. Ma il tasso di disoccupazione sale al 7,5% – I dati Istat

Sale l’occupazione, ma anche la disoccupazione. Hanno un sapore dolceamaro i dati sul mercato del lavoro diffusi oggi dall’Istat. A febbraio, le stime dell’istituto di statistica certificano un tasso di occupazione del 61,9%, che sfiora il record del 62% registrato a dicembre dello scorso anno. Si tratta di un dato in crescita di 41mila unità (+0,2%) rispetto al mese procedente e di 351mila unità (+1,5%) rispetto al febbraio 2023. In termini assoluti, sono 23 milioni e 773 mila gli occupati in Italia. Ad aumentare però è anche il tasso di disoccupazione, che tocca il 7,5%, in aumento di 0,2 punti su base mensile. Va anche peggio alla disoccupazione giovanile, che guadagna lo 0,7% e tocca quota 22,8%. Se si prendono in considerazione gli ultimi tre mesi, si nota una diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-3,3%) e un aumento degli inattivi (+0,3%), ossia di coloro che non figurano né come occupati né come disoccupati.

Foto di copertina: ANSA/Luca Zennaro

