Ancora una volta l’enorme Mass Damper ha salvato il Taipei 101 dal terremoto a Taiwan – Il video

A Taiwan, o meglio al Taipei 101, l’undicesimo grattacielo più alto del mondo, il terremoto non ha fatto danni. Questo grazie anche alla Mass Damper installata all’interno, la più grande mai esistita. Si tratta di un assorbitore armonico che previene cedimenti strutturali in caso di forti scosse. Sono blocchi di calcestruzzo, sospesi con molle, talvolta con liquidi o pendoli. Dipende dalla grandezza. Nel mondo esistono mass damper grandi, per grattacieli enormi, ma anche piccole come quelle usate negli ammortizzatori posteriori della vecchia Citroën due cavalli o nei cavi dell’alta tensione (meglio conosciute come “stockbridge damper”, utilissime in caso di vento). La mass damper stabilizza la struttura nella quale è montata in caso di movimenti violenti causati dalle vibrazioni armoniche. Armonizza, attraverso il cosiddetto damping, l’oscillazione della struttura. Le forze di inerzia sollecitano la sfera e agiscono in modo opposto rispetto a quelle che invece che sollecitano l’edificio. Nel caso di Taipei 101 parliamo di 660 tonnellate di massa accordata, una sfera del diametro di 5,5 metri, formata da 41 dischi e sostenuta da otto pompe idrauliche. Situata all’interno dell’edificio tra l’87esimo e il 92esimo piano, con le sue oscillazioni (che vanno da 1 cm al massimo di 1,5 m) controbilancia i forti venti e le scosse di terremoti. Già durante la costruzione del grattacielo che la ospita ha resistito a una scossa di magnitudo 6,8 della scala Richter.

(in copertina foto ANSA / Eddie Cheng / PAL – Nel video Taipei 101 che resiste alla scossa di terremoto di oggi)

Leggi anche: